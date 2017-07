«Τελείωσε» του Βούκοβιτς και πάει Βέλγιο! (vids)

Οι Πειραιώτες τα βρήκαν σε όλα οριστικά πια με Βούκοβιτς και Κόνιασπορ, ολοκλήρωσαν την μεταγραφή και ο Σέρβος θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ο Βούκοβιτς (σ.σ. που έφτασε Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης και είχε ήδη κανονίσει και το σχολείο των παιδιών του στην ελληνική πρωτεύουσα) θα κλείσει με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και απολαβές σχεδόν 1 εκατ. ευρώ ενώ ο Ολυμπιακός δίνει στους Τούρκους πάνω από 2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται αναμφίβολα για μία ακόμα σπουδαία προσθήκη με τον Γιάγκος Βούκοβιτς να αναχωρεί την Πέμπτη για το Βέλγιο προκειμένου να ενσωματωθεί με την αποστολή του πειραϊκού συλλόγου.

ΤΟ WHO IS WHO

Ο Βούκοβιτς στα 29 του χρόνια δεσπόζει με ύψος 1.95 μέτρα και πολύ καλή σωματοδομή. Στην καριέρα του έχει θητεύσει - εκτός από Σερβία και τις Ακαδημίες της Ραντ αλλά και την πρώτη ομάδα καθώς και Βοϊβοντίνα - σε Ολλανδία με Αϊντχόφεν και Ρόντα και φυσικά στην Τουρκία με Κόνιασπορ. Η φυσική του θέση είναι στόπερ αλλά παίζει και αρ. μπακ και αμυντικός χαφ. Με Κόνιασπορ έχει 109 αγώνες με 14 γκολ και 2 ασίστ, με Ραντ 58 με 3 γκολ, με Ρόντα 27 με 2 γκολ και 2 ασίστ, με Αϊντχόφεν 19 και 1 γκολ και με Βοϊβοντίκα 12 αναμετρήσεις. Με τους Νέους της Αϊντχόφεν είχε 22 ματς. Είναι κάτοχος ενός Κυπέλλου Τουρκίας και 5 φορές διεθνής με Σερβία.