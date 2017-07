Τα γκολ του Άλκμααρ - Ολυμπιακός (vid)

Δείτε τα δύο γκολ της ομάδας μας, από τον Μπεν, κόντρα στην Άλκμααρ! / Ben's goals against @azalkmaar! #olympiacos #azoly #friendly #preseason #PreSeasonSummer2017@ben_m31

A post shared by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Jul 12, 2017 at 1:33pm PDT