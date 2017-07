«Απόβαση» λιμενικού και Εφορίας στο γιοτ του Κριστιάνο (pics)

Μία δυσάρεστη έκπληξη που τον έκανε έξαλλο περίμενε τον Ρονάλντο, καθώς επέστρεφε από γεύμα στο γιοτ που έχει νοικιάσει. Ενώ βρίσκεται σε διακοπές με τη σύντροφό του και την οικογένεια, είδε να έχουν κάνει «απόβαση» στο σκάφος του ένστολοι και να κάνουν έρευνα. Ηταν άντρες του λιμενικού και της Εφορίας. Ισως αυτό να σχετίζεται με το θέμα της φοροδιαφυγής του Ρονάλντο, καθώς στις 30 Ιουλίου έχει κληθεί να καταθέσει για απόκρυψη εσόδων. Την είδηση κυκλοφόρησε μαζί με τη σχετική φωτογραφία το περιοδικό «Hola».

Cristiano was approached by agents from the Tax Authorities for an inspection of the yacht he rented in Ibiza. He was surprised. [marca] pic.twitter.com/xtCGbtl4W3

— SB (@Realmadridplace) July 12, 2017