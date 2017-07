Δανεικός στην Κρίσταλ Πάλας ο Ρούμπεν Λόφτους – Τσικ

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ο νεαρός χαφ, προϊόν των ακαδημιών των «μπλε» του Λονδίνου, με ντεμπούτο στο Τσάμπιονς Λιγκ τον Δεκέμβρη του 2014, αποχωρεί προσωρινά από τον σύλλογο που τον ανέδειξε.

Συνολικά την περασμένη αγωνιστική περίοδο συμπλήρωσε 11 εμφανίσεις στην Πρέμιερ Λιγκ και πήρε μετάλλιο με την κατάκτηση του τίτλου.

Welcome @rubey_lcheek on a season-long loan! #CPFC have completed a #CheekyLoan signing from @ChelseaFC...

➡ https://t.co/TLZg2nY0kH pic.twitter.com/dWawIQz24E

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 12, 2017