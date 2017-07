Ανανέωσε με την Τσέλσι και έκανε δώρο αυτοκίνητα στους γονείς του! (vid)

Έχοντας απολαύσει τη στήριξή τους σε όλα τα δύσκολα και έχοντας αισθανθεί πως τους οφείλει πάρα πολλά, τα οποία ακόμα δεν έχει καταφέρει ν' ανταποδώσει, ο νεαρός άσος των «μπλε» θέλησε να κάνει ένα καλό δώρο στη μητέρα και τον πατέρα του ώστε να τους δει να χαμογελούν.

Έτσι, τους πήρε πολυτελή αυτοκίνητα μόλις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Τσέλσι.

Ο ποδοσφαιριστής τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στην Ουαλία αφού παραχωρήθηκε δανεικός στη Σουόνσι για να πάρει παιχνίδια...

What a good lad @tammyabraham​ is! Treating his parents to new cars after signing a new deal with Chelsea. pic.twitter.com/2FMr4OUzPR

— SPORTbible (@sportbible) July 11, 2017