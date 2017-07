Ο ένας είναι 1,70 και 67 κιλά και ο άλλος 1,90 και 90 κιλά. Η σωματική διαφορά μεταξύ του Χουάν Μάτα και του Ρομέλου Λουκάκου είναι τεράστια. Το ίδιο ισχύει κατ' επέκταση και για τα πόδια τους. Ο Ισπανός λοιπόν βρήκε ελεύθερα τα νέα παπούτσια που προορίζονται για το νέο απόκτημα της Γιουνάιτεντ, τα φόρεσε και έμοιαζε σαν παιδάκι που έβαλε τα... παπά του μπαμπά του.

Juan Mata trying on new teammate Romelu Lukaku's boots pic.twitter.com/S8cgYyYc93

— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 11, 2017