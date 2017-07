Ανεβαίνει η Μπάρτσα για Παουλίνιο κι εκείνος... πέφτει

Γρήγορο Στοίχημα σε Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Η Μπαρτσελόνα για κάποιο λόγο που ο υπόλοιπος κόσμος δεν φαίνεται να κατανοεί, έχει κολλήσει με την περίπτωση του Παουλίνιο. Μόνο που η Guangzhou αρνείται να διαπραγματευτεί, επειδή δεν θέλει να τον δώσει στα μισά της σεζόν. Η Μπάρτσα επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση για τον Βραζιλιάνο διεθνή αμυντικό μέσο και φέρεται να δίνει στην κινεζική ομάδα 25+2 εκατ. ευρώ.

Ο παίκτης θέλει τόσο πολύ να πάει στο «Καμπ Νόου», που από την πλευρά του δήλωσε ότι: «Μακάρι να τα βρουν οι δύο ομάδες κι εγώ θα κάνω από την πλευρά μου ό,τι μπορώ, για να γίνει η μεταγραφή». Και αυτό μεταφράστηκε στο ότι είναι διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του.

Barcelona has made a third offer for Paulinho: €25m plus €2m in add-ons.

