Ο νεαρός Γάλλος, αποτελεί το δεύτερο φετινό μεταγραφικό απόκτημα για τους «μερένγκες» μετά τον Βαγιέχο, όμως τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά όταν έπρεπε για χάρη της φωτογράφησής του με τη φανέλα της νέας του ομάδας, να βγει στο γήπεδο και να παίξει με τη μπάλα.

Τέτοια «γκελάκια», ούτε με αερόμπαλα σε παραλία με 4 μποφόρ...

WTF: Real Madrid's new signing Theo Hernandez's attempt at kick-ups in front of the Bernabeu.

