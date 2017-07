Ο Λουκάκου ζήτησε την άδεια του Ιμπρα για το Νο9 (vid)

Το «ESPN» έβαλε τους Πολ Πογκμπά και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να κάνουν ο ένας συνέντευξη στον άλλον. Κάποια στιγμή ο πρώτος αναρωτιέται για το νούμερο που επιλέγει στις ομάδες του και ο Βέλγος φορ αποκάλυψε κάτι που μπορεί να έχει και νόημα για το μέλλον του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην Γιουνάιτεντ.

«Πάντοτε φορούσα το 10, επειδή είναι τα γενέθλια της μητέρας μου. Ωστόσο, είμαι επιθετικός και ήθελα να πάρω το 9. Ζήτησα όμως και την άδεια του Ιμπραΐμοβιτς για να το πάρω και θέλω να τον ευχαριστήσω που μου επέτρεψε να το φορέσω». Μήπως αυτό σημαίνει ότι ο Ιμπρα θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ;

Does Lukaku confirm here that Zlatan Ibrahimovic WILL return to Man Utd when he recovers from his injury? pic.twitter.com/GiJGOCWZxs

— BeanymanSports (@BeanymanSports) July 10, 2017