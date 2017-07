Είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά πατούμενά του. Ωστόσο, από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από την Σαμπντόρια και δέχτηκε την κρούση της Ελλάς Βερόνα, αναθεώρησε. Ετσι ο Αντόνιο Κασάνο στα 34 του θα ζήσει για ακόμα ένα χρόνο την περιπέτεια της Serie A, αυτή τη φορά με μία νεοφώτιστη.

OFFICIAL: #Verona have confirmed the signing of Antonio Cassano on a free transfer. https://t.co/TJ8RMCntvC pic.twitter.com/HqCQsxI20b

— footballitalia (@footballitalia) July 10, 2017