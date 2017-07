«Αισθάνομαι καταπληκτικά και ο καθένας εδώ με κάνει να νιώθω ευπρόσδεκτος. Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω με τη φανέλα της Λίβερπουλ» τόνισε ο Σολάνκε ο οποίος και ανακοινώθηκε σήμερα από τους Κόκκινους. Μάλιστα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Νέων της Αγγλίας θα φορά τη φανέλα με το Νο 29!

#LFC can announce the signing of @DomSolanke: https://t.co/8Ltssjvgpk pic.twitter.com/B1s3gMeSpx

— Liverpool FC (@LFC) July 10, 2017