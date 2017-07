«Στην Βερόνα ο Τσέρτσι» (pic)

Ο Αλέσιο Τσέρτσι, το όνομα του οποίου έπαιξα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αναμένεται να συνεχίσει στην Ιταλία.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός μετά την Ατλέτικο Μαδρίτης, αναμένεται να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με την Βερόνα, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί για ακόμη τρία χρόνια αν μείνει η ομάδα στην Serie A.

Ετσι, οι Ιταλοί αναμένουν μόνο την ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Alessio Cerci will join Hellas Verona on a one year contract with a three year renewal if they stay up in Serie A. (Gazzamercato) pic.twitter.com/Nhp3d7qlUL

