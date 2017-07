Κατέρρευσε παίκτης του Αγιαξ (vids)

Δραματικές οι σκηνές από το Λιντένσταντιον και το φιλικό του Άγιαξ με την Βέρντερ Βρέμης. Στο 81ο λεπτό του αγώνα, ο 20χρονος μέσος του Άγιαξ Αμπντελχάκ Νουρί κατέρρευσε ξαφνικά. Στον αγωνιστικό χώρο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και το ιατρικό τιμ έπεσε πάνω του, όπου με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Οπως ανακοίνωσε ο Αίαντας, ο Νουρί υπέστη καρδιακή αρρυθμία, η κατάσταση είναι σταθερή, η καρδιά λειτουργεί κανονικά και ο παίκτης έχει τις αισθήσεις του.



Ajax player Abdelhak Nouri is being reanimated after falling on the ground. Stay strong brother. pic.twitter.com/NZ6WOyeKy2

— ZinedinIsco (@ZinedinIsco) July 8, 2017