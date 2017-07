Ναι στην Ρεάλ, όχι στην Μπαρτσελόνα ο Θεμπάγιος

Τον διεκδίκησαν δυνατά και οι δύο μεγάλες της Ισπανίας, αλλά τελικά ο Ντάνι Θεμπάγιος θα υπογράψει στην Ρεάλ για έξι χρόνια. Οι Μαδριλένοι του έθεσαν την Παρασκευή τελεσίγραφο κι εκείνος απάντησε θετικά. Ο νεαρός αμυντικός μέσος που έβγαλε μάτια στο πρόσφατο EURO U-21, αναμένεται να υπογράψει την Κυριακή ή το αργότερο την Δευτέρα. Το κόστος της μεταγραφής του από την Μπέτις θα ανέλθει στα 18 εκατ. ευρώ, τρία πάνω από τη ρήτρα του.

Ο Θεμπάγιος συμφώνησε, θέτοντας μόνο τον όρο να μην δοθεί δανεικός. Η Μπάρτσα έκανε την κίνηση την ύστατη στιγμή, ισοφαρίζοντας την προσφορά της Ρεάλ, αλλά ο παίκτης ήθελε περισσότερο να παίξει στους Μερένγκες, ενώ ο Ζινεντίν Ζιντάν είχε ζητήσει να έχει αποκτηθεί πριν η ομάδα αναχωρήσει για την προετοιμασία στις ΗΠΑ.

Done Deal!@RealMadrid are expected to announce the signing of Dani Ceballos tomorrow.https://t.co/XujYfl664i pic.twitter.com/9gJIRjGP7k

