Ο Μάρκο Βεράτι όχι μόνο δεν το κουνάει τελικά από την Παρί, αλλά το club τον έβαλε να μιλήσει σε βίντεο και να ζητήσει συγνώμη, χρεώνοντας όλα τα αρνητικά στον μάνατζέρ, λέγοντας μάλιστα ότι δεν συμφωνούμε με τα »παζάρια» του στις άλλες ομάδες και ειδικά στην Μπαρτσελόνα. Δείτε το βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους.

Marco Verratti's "interview" with PSG in full with English subtitles. pic.twitter.com/Y1KTE5iaT0

— Get French Football (@GFFN) July 7, 2017