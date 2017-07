Συγκλονιστικός ο Ντεφό, έβαλε τα κλάματα για τον μικρό Μπράντλεϊ (vid)

Η συνέντευξη του Ζερμέν Ντεφό, που έχει δεθεί πολύ με τον μικρό Μπράντλεϊ Λόουρι, κατάληξε σε μία πολύ συναισθηματική στιγμή. Ο νέος επιθετικός της Μπόρνμουθ ρωτήθηκε για τον μικρό από τους δημοσιογράφους και έβαλε τα κλάματα, ζητώντας λίγο χρόνο, προκειμένου να συνέλθει και να μιλήσει. Όπως έκανε γνωστό η οικογένεια του Μπράντλεϊ, δεν του απομένει και πολύς χρόνος ζωής.

«Μιλάω με την οικογένειά του κάθε μέρα. Ήμουν μαζί του πριν λίγες ημέρες και ήταν πολύ δύσκολο να τον βλέπω να υποφέρει έτσι. Κατά μία έννοια ένιωσα ότι έχω προετοιμαστεί για αυτό, έχοντας περάσει το ίδιο με τον πατέρα μου. Ήταν, όμως, πολύ σκληρό να βλέπω ένα μικρό παιδί να έχει περάσει όλα αυτά και να βρίσκεται στο στάδιο όπου... Μπορώ να πω ότι πιθανότατα μιλάμε για περιθώριο ημερών. Θα είναι πάντα στην καρδιά μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Τι άλλο μπορώ να πω; Η οικογένειά του ξέρει ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και ολόκληρη η δική μου οικογένεια, είμαστε δίπλα της», τόνισε ο Ντεφό, που δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

In tears watching this. Massive respect to Defoe for what he's done for Bradley Lowery. pic.twitter.com/9kfZGbGD2u

— azy (@azymanzur) July 6, 2017