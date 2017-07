Ο Τζον Τέρι τραγουδάει «Stand By Me» και το χαίρεται! (vid)

Έπειτα από 22 χρόνια στην Τσέλσι, είχε συνηθίσει να το βλέπει μονάχα σε όσους προστίθονταν στο ρόστερ των «μπλε» κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Εν έτει 2017, ήρθε η ώρα και για εκείνον...

Ο Τζον Τέρι πέρασε από την τελετή «μύησης» στην Άστον Βίλα, οφείλοντας να τραγουδήσει κάτι μπροστά σε όλους, όντας το νέο μέλος της ομάδας.

Ο 36χρονος αμυντικός κέρδισε τις εντυπώσεις, διασκέδασε τους συμπαίκτες του και... προσπάθησε να δείξει ότι τουλάχιστον ακούγεται!

John Terry sings 'Stand By Me' for his @AVFCOfficial initiation

pic.twitter.com/9vyVVGM2zU

— Soccer AM (@SoccerAM) July 5, 2017