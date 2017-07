Η Άρσεναλ υπενθυμίζει σε οπαδό της την υπόσχεσή του αν υπέγραφε τον Λακαζέτ (pic)

Ένας δύσπιστος οπαδός της Άρσεναλ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Αλεσάντρ Λακαζέτ από την Λυών. Πριν λίγες ημέρες ήταν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να γίνει και έδωσε την υπόσχεση να κάνει τατουάζ το πρόσωπο του Γάλλου επιθετικού σε περίπτωση που κάνει λάθος. Η ώρα, λοιπόν, έφτασε, η Άρσεναλ του το θύμισε και κάτω από το post στο twitter ξεκίνησε άγριο δούλεμα.

We’ve been here before, haven’t we?! https://t.co/chNB6Fl2UR

if Arsenal sign Lacazette i'll get a tattoo of his face somewhere on me body

— SL (@sxmleach) June 30, 2017