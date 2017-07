Επίσημο του Εμενίκε! (vids & pics)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)! Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για τον Εμενίκε που αναμένεται άμεσα πια στο Βέλγιο για να ενσωματωθεί με την ομάδα του Ολυμπιακού:

Παίκτης του Θρύλου ο Εμενίκε! Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Εμάνουελ Εμενίκε.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Εμενίκε τόνισε: «Θέλω να πω στους φιλάθλους μας ότι είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να παίξω και θα δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου. Πάντα όταν θα βρίσκομαι στον αγωνιστικό χώρο, θα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Για τον σύλλογο και για τους φιλάθλους » !

ΤΟ STORY, ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ

όπως διαβάσατε πρώτοι στο Gazzetta.gr. Εδώ και αρκετές μέρες ο Ολυμπιακός κυνηγούσε την συγκεκριμένη υπόθεση και μετά το... ναυάγιο με Μποκανί οδηγήθηκε σε οικονομική υπέρβαση για να κάνει δικό του τον Νιγηριανό άσο και πέτυχε το deal

Τελικώς ο έμπειρος φορ έγινε και τυπικά... Πειραιώτης με ένα συμβόλαιο 2+1 ετών και απολαβές τον χρόνο πάνω από 2 εκατ. ευρώ με την μεταγραφή να πηγαίνει στα 2,5 εκατ. ευρώ. Ο Εμενίκε στα 30 του χρόνια έχει ύψος 1.82. Κυρίως είναι κυνηγός περιοχής και ενώ παίζει και πλάγιος. Στην Εθνική της χώρας του έχει 37 ματς και 9 γκολ. Η πρώτη του ομάδα στη Νιγηρία ήταν η Ντέλτα Φορς. Από την χώρα του πήγε στη Νότια Αφρική να παίξει μπάλα και από εκεί στην Καραμπουκσπόρ στην Τουρκία, στην Φενέρ, την Σπαρτάκ Μόσχας, την Αλ Αϊν, ξανά σε Φενέρ, μετά στην Γουέστ Χαμ και ύστερ πάλι Φενέρ. Με την Φενέρ ο Εμενίκε έχει 93 αγώνες με 25 γκολ και 22 ασίστ, με Καραμπουκσπόρ 51 ματς με 30 τέρματα και 5 ασίστ, με Σπαρτάκ 51 παιχνίδια με 24 γκολ και 8 ασίστ, με Γουέστ Χαμ 4 γκολ σε 19 αγώνες και με Αλ Αϊν 7 γκολ και 2 ασίστ σε 11 αναμετρήσεις.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Ο Εμάνουελ Εμενίκε (1,82 μ.) γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1987 στην πόλη Otuocha της Νιγηρίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Delta Force, ομάδα από τη Νιγηρία. Το 2008, πέρασε τα σύνορα της πατρίδας του και υπέγραψε στην Black Aces FC, ομάδα του πρωταθλήματος της Νοτίου Αφρικής. Η επόμενη χρονιά τον βρήκε να αγωνίζεται με τα χρώματα της Cape Town, επίσης στη Νότιο Αφρική. Το καλοκαίρι του 2009 πήρε μεταγραφή στην Karabükspor, ομάδα του τούρκικου πρωταθλήματος. Μέσα σε δύο χρόνια, ο Εμενίκε ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους επιθετικούς της γειτονικής χώρας, τραβώντας τα βλέμματα μεγάλων συλλόγων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συνολικά σε 51 εμφανίσεις, ο Νιγηριανός σκόραρε 30 φορές για την ομάδα του. Το 2011 η Fenerbahçe κατάφερε να τον εντάξει στο δυναμικό της. Αρχικά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, καθώς δόθηκε την ίδια μεταγραφική περίοδο στην Spartak Moscow. Στο ρώσικο πρωτάθλημα συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις και αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για την επιθετική γραμμή των Μοσχοβιτών. Μετά από μία διετία στην Ρωσία, ο Εμενίκε επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και την Fenerbahçe. Εκεί, με το γκάζι… πατημένο, συνέχισε να σκοράρει και να αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την επίθεση του τουρκικού συλλόγου. Τη σεζόν 2015-16, έπαιξε για έξι μήνες στην Al Ain, ενώ στο δεύτερο μισό της περιόδου αγωνίστηκε στην West Ham, παίρνοντας πολύτιμες ποδοσφαιρικές εμπειρίες σε ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα του κόσμου, την Premier League. Έχει φορέσει συνολικά 37 φορές τη φανέλα της Εθνικής Νιγηρίας και έχει σκοράρει 9 φορές, αποτελώντας βασικό και αναντικατάστατο μέλος της, από το 2011, μέχρι το 2015.

- Πιο κάτω δείτε φωτό από τις υπογραφές του Εμενίκε και βίντεο από την πρώτη του ημέρα στον Ολυμπιακό αλλά και από την καριέρα του.

