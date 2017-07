Τα αποθεωτικά βίντεο της Μπαρτσελόνα για τον Μέσι (vids)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Η Μπαρτσελόνα δημοσιοποίησε βίντεο για να εξυμνήσει το διαμάντι της, το οποίο από το πρωί της Τετάρτης παραμένει και επίσημα στο «Καμπ Νόου» μέχρι και το 2021.

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τον Μέσι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και ο λογαριασμός της ομάδας στα social media γέμισε με τα βίντεο που είχαν ετοιμάσει οι άνθρωποι του συλλόγου...

Απολαύστε τα:

When you hear #Messi is staying at @FCBarcelona four more years #Messi2021 pic.twitter.com/sDvQiBMAGu

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2017