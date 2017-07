Μεταγραφή ρεκόρ ο Κιν για την Εβερτον

Από το ξεκίνημα των καλοκαιρινών μεταγραφών ο Ρόναλντ Κούμαν είχε εντοπίσει τον μεγάλο στόχο του για την άμυνα του. Αυτός ήταν ο Μάικλ Κιν, για τον οποίο η Εβερτον όχι απλά πλήρωσε πολλά στην Μπέρνλι, αλλά ισοφάρισε και το ρεκόρ της για αγορά παίκτη, πλρώνοντας όσα ακριβώς είχε δώσει και για τον Ρομέλου Λουκάκου.

Ο 24χρονος σέντερ μπακ αποκτήθηκε αντί 30 εκατ. λιρών, με την αρχική ομάδα του, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να εισπράττει το 25% από το ποσό της μετακίνησης. Ο Κιν που είναι διαρκώς ανερχόμενος και χρίστηκε πρόσφατα διεθνής με την Εθνική Αγγλίας, υπέγραψε συμβόλαιο έως και το 2022.

| We’ve signed Michael Keane on a five-year deal for a fee which could rise to a Club-record £30m

https://t.co/qifa0F6gCU pic.twitter.com/jkbyIhz145

— Everton (@Everton) July 3, 2017