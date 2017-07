Ο Έκτορ Μπεγερίν είχε υποσχεθεί πως θα δώσει στον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό 50 λίρες για κάθε λεπτό που θα παίξει στο Euro U21.

Ο δεξιός μπακ της Άρσεναλ αγωνίστηκε συνολικά 381 λεπτά, οπότε αναμένεται να προσφέρει 19.050 λίρες!

I promised to donate £50 for every minute I played at #U21Euro. I will be donating to @BritishRedcross. Please support in any way you can pic.twitter.com/OX6kVTFKY4

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) July 2, 2017