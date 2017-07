Η συγκινητική προσφορά του Μπεγιερίν για τα θύματα της φωτιάς στο Λονδίνο

Στην τραγική φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγες μέρες στον Grenfell Tower του Λονδίνου, κάηκαν ζωντανοί περισσότεροι από 80 άνθρωποι. Το γεγονός συντάραξε την αγγλική πρωτεύσα και δεν άφησε ασυγκίνητο τον Εκτορ Μπεγιερίν. Ο πλάγιος μπακ της Αρσεναλ είχε ανακοινώσει ότι για κάθε αγωνιστικό λεπτό του στο EURO U-21 που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, θα έδινε 50 λίρες για τις οικογένειες των θυμάτων. Τελικά ο νεαρός Ισπανός έφτασε στον χαμένο τελικό και συνολικά το ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε στο αρκετά σοβαρό νούμερο των 19.050 λιρών.

CLASS: @HectorBellerin honours his pledge and will donate £19,050 to the #GrenfellTower victims. pic.twitter.com/48GaOovKrU

— SPORF (@Sporf) July 2, 2017