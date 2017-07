Οφόε: «Μην τρελαίνεστε, απλά έχασα την πτήση μου» (pic)

Ηταν προγραμματισμένο για σήμερα το ραντεβού του Βάντις Οτζίτζα Οφόε με την διοίκηση της Λέγκιας και στη συνέχεια να κάνει προπόνηση κανονικά με την ομάδα του.

Ωστόσο ο Βέλγος μέσος ουδέποτε ταξίδεψε στην Βαρσωβία με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μικρός σάλος με την περίπτωση του με τον Τύπο στην Πολωνία να θεωρεί πως ήταν ένας τρόπος να πιέσει κι άλλο ο Οφόε για την μεταγραφή του.

Ο ίδιος πάντως θέλησε να ξεθολώσει την υπόθεση με ένα tweet.

«Ολοι πρέπει να χαλαρώσετε. Υπάρχουν χειρότερα πράγματα για να ανησυχείτε. Εχασα την πρωινή μου πτήση και θα είμαι αργότερα στην Βαρσωβία».

everybody should relaxe there are worse things to worry about, i missed my morning flight but i will be in warsaw later today

— Vadis Odjidja #8 (@VadisOfficial) 2 Ιουλίου 2017