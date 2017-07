Οι... Gorillaz αποκάλυψαν τη νέα φανέλα της Τσέλσι (pics & vid)

Ο χαρακτήρας cartoon από το μουσικό συγκρότημα βρέθηκε στο Λονδίνο και ήταν εκείνος που πρώτος, στ' αποδυτήρια των Πρωταθλητών Αγγλίας, βρήκε τη νέα, πιο σκούρα, φανέλα της Τσέλσι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Υπενθυμίζεται πως οι Λονδρέζοι άλλαξαν εταιρεία ένδυσης και από την Adidas έχουν πλέον συνεργασία με τη Nike, ενώ, η φανέλα, όσο απλή κι αν φαίνεται, άλλο τόσο εντυπωσιακή είναι με την ιδιαίτερη απόχρωση...

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η Τσέλσι για τα αποκαλυπτήρια:

When 2D from @Gorillaz found his way into Stamford Bridge... https://t.co/IDb8kxu1y0 #WeAreThePride pic.twitter.com/Vo9EDzg5Fl

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2017