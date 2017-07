Χαμός στο twitter με το... τραγικό φιλί του Μέσι! (pics & vids)

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να πετύχει το πιο δύσκολο γκολ, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να δώσει ένα φυσιολογικό φιλί στη γυναίκα του. Η στιγμή που ο Αργεντίνος φιλάει την Αντονέλα στον γάμο τους έκανε τον γύρο του κόσμου και το twitter πήρε φωτιά.

Lmaooo Messi can do the impossible with a football but can't kiss a girl pic.twitter.com/1yDEMLZEMa — Alex(@HazardVersion) July 1, 2017

If only Higuain had showed up, Messi wouldn't have bottled a kiss at his wedding party #TweetLikeACule pic.twitter.com/sjUHwBnIdN — Ozzy (@HadjiM10) July 1, 2017

HA while Messi doesn't know how to kiss his wife Ronaldo is at home kissing his euro, UCL, and la Liga title#HalaMadrid #GOAT #TakeAJoke https://t.co/6CSenjn2ve — VasiW (@TheHartOfMCFC) June 30, 2017

Lionel messi can't plant a proper kiss ...even gods have flaws — Pranav (@woodinhyo) July 1, 2017

Messi dropping grown men to the floor with just body feints but can't kiss proper smh — 95savage (@ayo_raphew) July 1, 2017

Messi can kiss the ballon d'or but can't kiss his wife? Smh https://t.co/bNZg1iZUjE — 4:44 (@soldatlunga_) July 1, 2017

#Messi knows how to score goals and deliver world-class assists, but dude can't even land a normal kiss? pic.twitter.com/jB4MeXPD9t — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) July 1, 2017