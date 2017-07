Συγχαρητήρια Παναθηναϊκού σε Οδυσσέα Βλαχοδήμο (pic)

Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε την Παρασκευή ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με την Εθνική Ελπίδων της Γερμανίας να κατακτά το Euro U-21. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του την κατάκτηση του τίτλου, με τους «πράσινους» να δίνουν τα δικά τους συγχαρητήρια.

Συγκεκριμένα, ανέβασαν φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό του «τριφυλλιού» στο twitter και έγραψαν: «Μπράβο Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Είμαστε τόσο υπερήφανοι που κατέκτησες το Euro U21. Συνέχισε να δουλεύεις σκληρά και διασκέδασε τις διακοπές γιατί τις αξίζεις. #Panathinaikos».

Bravo @vlachOD1mos! We are so proud of you for winning the #U21EURO Keep working hard and enjoy your well deserved vacation! #Panathinaikos pic.twitter.com/w42DinjXjX

