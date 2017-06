Είναι... τρελοί οι οπαδοί της Ρέιντζερς!

Οι «διαμαρτυρόμενοι», έναν χρόνο μετά την επιστροφή τους στην Πρέμιερ Σκωτίας, επανήλθαν και στα... ευρωπαϊκά ύδατα, όπου αγωνίστηκαν στον πρώτο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, απέναντι στην Πρόγκρες Νίντερκορν.

Η αντίπαλος, τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό.

Το ημερολόγιο έγραψε 29 Ιουνίου 2017. Κι όμως, οι οπαδοί της Ρέιντζερς έκαναν ρεκόρ!

Live Streaming στα κορυφαία πρωταθλήματα & Cash out για τον έλεγχο κάθε στοιχήματος (21+)!

Ποτέ ξανά σε αυτό το στάδιο της προκριματικής φάσης του Γιουρόπα Λιγκ δεν έχει σημειωθεί προσέλευση κόσμου στις 48.681 θεατές! Κι αυτοί πανηγύρισαν για τη νίκη που ήρθε με σκορ 1-0 χάρη σε γκολ του Μίλερ.

Τους αξίζει τεράστιος σεβασμός...

Pretty much the highlights from tonight game..

Kenny Miller scores the only goal in a 1-0 win against Progres #rangers pic.twitter.com/QrZWM4TtXR

— Jack Regan (@Jack_Regan79) June 29, 2017