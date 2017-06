O Ολυμπιακός στο διεθνές Συνέδριο «The Business of Football»

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου στη Λευκωσία διεξήχθη το συνέδριο “The Business of Football”, στο οποίο διεθνείς ομιλητές και ειδικοί από το χώρο του Αθλητικού Marketing ανέλυσαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Τον Ολυμπιακό εκπροσώπησε στο Συνέδριο ο Εμπορικός Διευθυντής της ΠΑΕ κ. Μιχάλης Λάιος. Ο κ. Λάιος, παρουσίασε στους σύνεδρους πως τα brands, μέσω των χορηγιών τους, σε ποδοσφαιρικές ομάδες, αποκτούν τεράστια προβολή και συναισθηματική σύνδεση με το φίλαθλο κοινό.

Γνωστά στελέχη τόσο από μεγάλα ευρωπαϊκά clubs, όσο και από εταιρίες που πρωταγωνιστούν και διακρίνονται στον χώρο του ποδοσφαίρου παρουσίασαν την παρούσα κατάσταση καθώς και το μέλλον του αθλήματος. Εξελίξεις, σύγχρονες τάσεις & ευκαιρίες, νέες τεχνολογίες, εμπορικές πλατφόρμες, τηλεοπτικά δικαιώματα, αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ήταν κάποια από τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν.

Πέρα από τον Εμπορικό Διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Μιχάλη Λάιο, συμμετείχαν οι:

-Simon Crouch, Chief Operating Officer, TEAM AG (εταιρία που διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα της UEFA)

-Oscar Ugaz, Strategy Director, Atomikal Digital Marketing, Former Digital Business Manager, Real Madrid C.F.

-Julien Jalouzet, CEO, Digital Playas, Former Digital Marketing Manager, Paris-Saint Germain,

-Marc Schmidgall, Head of Communications & Marketing, European Club Association

-Pedro Trueba Iriondo, Sports Business Senior Consultant, KPMG Sports Advisory

-Marta Wasiluk, Head of Sport Department, Legia Warszawa

-Γιώργος Κούμας, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΚΟΠ, Διοικητικό Συμβούλιο

-Δρ. Νίκος Καρτακούλλης, Πρόεδρος Συμβουλίου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας