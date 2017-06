Η Όξφορντ έμεινε χωρίς προπονητή, όταν ο Μάικλ Άπλτον την άφησε προκειμένου να γίνει βοηθός στη Λέστερ. Η αναζήτηση τελικά οδήγησε την ομάδα της League One στον Φρανκ Λάμπαρντ, τον οποίο προσέγγισε για τη θέση σύμφωνα με το Sky Sports.

BREAKING: Oxford United have spoken to Frank Lampard about vacant manager’s position. #SSNHQ pic.twitter.com/xacoXv6Jen

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) June 27, 2017