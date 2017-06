Ο Ρόναλντ Ντε Μπουρ εκθέτει τις... γκάφες της Πάλας και τρολάρει τον αδερφό του! (pic)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21, Ισπανία – Ιταλία, ώρα 22:00. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!

Ο λονδρέζικος σύλλογος αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον Φρανκ ντε Μπουρ να δουλέψει στην Πρέμιερ Λιγκ έπειτα από το πέρασμά του από Άγιαξ και Ίντερ, ωστόσο, οι άνθρωποι της ομάδας δεν απέφυγαν τη γκάφα στην αναζήτηση φωτογραφιών από την ποδοσφαιρική καριέρα του νυν προπονητή τους.

Και δυστυχώς για εκείνους, ο Ρόναλντ το... πήρε πρέφα, αναρτώντας στο twitter τις φωτογραφίες και γράφοντας: «Είναι δύσκολο να βρουν φωτογραφίες του αδερφού μου εν δράσει και γι' αυτό βάζουν εμένα»!

Φυσικά έκανε πλάκα και με το γεγονός πως μάλλον δεν ήταν εύκολο να βρεθούν φωτογραφίες του Φρανκ που να είναι... εν κινήσει στο γήπεδο!

Its very difficult to find action photos of Frank , that's why they use me instead @CPFC #urnotthefirstandnotthelast @FdeBoerofficial pic.twitter.com/e3JqGrx9A6

— Ronald de Boer (@FrankRonald1970) June 27, 2017