Αντουάν Γκριεζμάν και Σι Τζέι ΜακΚόλουμε συνατήθηκαν στη Μαδρίτη έχοντας παρέα μια... μπασκέτα.

Ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης σούταρε και πανηγύρισε όπως οι Καρμέλο Άντονι, Βινς Κάρτες, Πάου Γκασόλ και άλλοι κι ο άσος των Μπλέιζερς έπρεπε να τους βρει.

Τα κατάφερε; Η απάντηση στο παρακάτων video:

We catch up with @CJMcCollum as he visits @AntoGriezmann in Madrid to see how well he really knows his fellow NBA players! pic.twitter.com/ssSmAzKGB2

