Γκιγκς και Γκουαρδιόλα, συμπαίκτες... στο γκολφ! (vid)

Το Icons of Football tournament, ήταν μια ευκαιρία για τον Ισπανό τεχνικό των «πολιτών» να επιδείξει το... απαράμιλλο στυλ του αλλά και την ευστοχία.

Σε μια από τις βολές του, ο Γκουαρδιόλα εκτέλεσε με ... περίτεχνο τρόπο και πανηγύρισε με κάτι σαν... χορευτικό, προτού δεχθεί τα συγχαρητήρια του Γκιγκς!

Δείτε το βίντεο:

#MCFC boss @PepTeam jumping for joy with his chip in on 4th, setting himself and Giggs on the way to a 9&7 win #iconsoffootball pic.twitter.com/5XT040i8gf

— ICONS of FOOTBALL (@iconsseriesIOF) June 24, 2017