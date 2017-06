Ο Γάλλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπαιξε μαζί με τον αδερφό του, εκπροσωπώντας τον φιλανθρωπικό οργανισμό Pogba Foundation, κόντρα σε μια ομάδα επίλεκτων του Κουαδράδο.

Το παιχνίδι διεξήχθη στην πόλη Μεντεγίν, στα βουνά της οποίας ξεκληρίστηκε η Σαπεκοένσε, τον περασμένο Νοέμβριο...

Δείτε το... dab γκολ του Πολ Πογκμπά:

Pogba just scored this goal vs Team Cuadrado in a charity match

pic.twitter.com/hx22Hd1yWn

— Manchester United (@ManUtdChannel) June 25, 2017