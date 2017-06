Ο Μέσι συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής και η Μπαρτσελόνα βρήκε τον ιδανικό τρόπο να ευχηθούν οι συμπαίκτες του. Τους ζήτησε, λοιπόν, να συνδέσουν τον Αργεντίνο με ένα... emoji!

Live Streaming στα κορυφαία πρωταθλήματα & Cash out για τον έλεγχο κάθε στοιχήματος (21+)!

Which emoji would use to define Leo #Messi?

His teammates have already chosen theirs.#L30MESSI pic.twitter.com/mYELzYeKKx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2017