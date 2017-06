Η ζωή... πριν και μετά τον Μέσι (vid)

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της La Liga, περισσότερα γκολ σε μια αγωνιστική περίοδο, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, περισσότερες Χρυσές Μπάλες, περισσότερα γκολ σε clasico, περισσότερα γκολ στην ιστορία της Αργεντινής, περισσότερα γκολ σε ντέρμπι της Καταλονίας, περισσότερους τίτλους με τους «μπλαουγκράνα», περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος, περισσότερα γκολ για το Χρυσό Παπούτσι, περισσότερες εύστοχες εκτελέσεις φάουλ, περισσότερα διαδοχικά γκολ στα πέντε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Όλες αυτές οι διακρίσεις, δικές του!

Πριν από εκείνον, κάθε κατηγορία είχε και από έναν ρέκορντμαν. Μετά από εκείνον, έχουν όλες ένα όνομα. ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ!

Records before and after Messi: football will never be the same again. pic.twitter.com/beZ3orQzal

