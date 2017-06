Aπίθανος Πέτερ Κράουτς, μπορεί να μην είναι ο ποιοτικότερος φορ της Premier League, αλλά σίγουρα διαθέτει το καλύτερο χιούμορ. Ο δίμετρος επιθετικός δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να μετατρέψει την επίσκεψή του σε έναν ζωολογικό κήπο σε... αυτοτρολάρισμα «Καλοκαίρι για μένα και την οικογένειά μου» έγραψε αναφερόμενος στις καμηλοπαρδάλεις που τάιζε!

Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl

— Peter Crouch (@petercrouch) June 19, 2017