Υπέρ Ντοναρούμα και Ραϊόλα ο Πογκμπά

Το ένα από τα δύο μεγάλα θέματα των ημερών (το άλλο είναι ο Κριστιάνο), έχει απασχολήσει όλον τον καλό ποδοσφαιρικό κόσμο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν από το χορό να λείψει ο Πολ Πογκμπά. Και αυτό όχι τίποτ' άλλο, αλλά επειδή είναι το σημαντικότερο «προϊόν» του Μίνο Ραϊόλα. Ετυσι ο Γάλλος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπευσε να πάρει θέση υπέρ του Τζίτζιο Ντοναρούμα: «Ντοναρούμα σύντομα ο καλύτερος στον κόσμο, δικαιούται μόνο το σεβασμό για όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα. Forza Τζίτζι», έγραψε στο Twitter.

Donnarumma soon best in the deserves only respect for all he's done until now #forzaGigi

— Paul Pogba (@paulpogba) June 19, 2017