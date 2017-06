Οι τιφόζι της Μίλαν πέταξαν δολάρια στην εστία του «Ντολαρούμα» (pics&vids)

Το club οπαδών της Μίλαν που υπάρχει στην Πολωνία, ταξίδεψε στην Κρακοβία για το Δανία-Ιταλία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U-21. Μόνο που δεν πήγαν για ν' αποθεώσουν τα πιτσιρίκια της Σκουάντρα Ατζούρα. Στόχος τους ήταν ο Τζίτζι Ντοναρούμα, τον οποίο πικάρισαν με άσχημο τρόπο, επειδή θέλει να φύγει από τους Ροσονέρι. Αφού ανάρτησαν πανό με το λογοπαίγνιο «Dollaruma», πέταξαν χαρτονομίσματα στην εστία του.

Angry Milan fans have thrown fake money at Donnarumma during Italy's U21 game with Denmark, chanting Dollarumma! pic.twitter.com/osgbRcMtvg

— ODDSbible (@ODDSbible) June 18, 2017