Λάθος στροφή και νεκρός οπαδός της Κορίνθιανς (pics & vid)

Το μεσημέρι της Κυριακής έπαιζαν Κοριτίμπα-Κορίνθιανς για την 8η αγωνιστική του Μπραζιλεϊράο. Νωρίτερα, κατέφθαναν στην πόλη εκδρομείς της «Τιμάο» από το Σάο Πάολο. Ωστόσο, δύο από τα λεωφορεία αυτά έστριψαν σε λάθος στενό και εκεί εγκλωβίστηκαν από οπαδούς των γηπεδούχων. Τους κατέβασαν σε μία αιματηρή μάχη που είχε αποτέλεσμα έναν νεκρό οπαδό της Κορίνθιανς και επτά ακόμα σοβαρούς τραυματίες.

Briga entre torcida Corinthiana e a torcida do Coritiba antes do início da partida no Couto pic.twitter.com/lqFLZvZ3PC

— Sccp News (@_sccpnews) June 18, 2017