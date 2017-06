Φοβερός... τσαμπουκάς με Οσκαρ, Χουλκ στην Κίνα (vid)

Στην Κινεζική Super League υπήρξε μία μάχη Βραζιλιάνων και Κινέζων, με νικητές μάλλον τους δεύτερους. Στην αναμέτρηση της Guangzhou και της Shanghai SIPG, ο Χδουλκ που παίζει στην δεύτερη, είχε κάτι σπρωξίματα με αντιπάλους. Για να έρθει όμως σε μία παραφροσύνη ο συμπατριώτης και συμπαίκτης του, Οσκαρ να αρχίσει να κλωτσάει μέσα στο ματς την μπάλα με δύναμη στους παίκτες της Guangzhou. Οι Κινέζοι αντέδρασαν, τον έριξαν κάτω και εκεί η συμπλοκή γενικεύτηκε.

Ever wondered what Hulk & Oscar are getting up to in China ... pic.twitter.com/NbE4BvBL2g

— Richie (@Luwxwa) June 18, 2017