Θα... κερνάει μπύρα για μια ζωή τον Κριστιάνο η Φορτούνα Κολωνίας! (pic)

Η γερμανική ομάδα που βρίσκεται στην 3η κατηγορία της χώρας, μάλλον είχε πολύ καλύτερη προσφορά από αυτή της Χέρτα, η οποία μπορούσε απλά να υποσχεθεί... αγάπη και λατρεία από τον κόσμο του Βερολίνου προς τον Κριστιάνο.

Παίξε νόμιμα στην Sportingbet με επιστροφή στοιχήματος στο Καμερούν – Χιλή, αν ο Βάργκας σκοράρει το πρώτο γκολ (21+).

«Ακόμα ψάχνουμε επιθετικό. Δεν έχουμε λεφτά, αλλά μπορούμε να σε κερνάμε μπύρα για το υπόλοιπο της ζωής σου» ήταν το μήνυμα της Φορτούνα στο twitter!

Δείτε το :

Hey @Cristiano, we're still looking for a striker-we don't have money, but we can offer you free Kölsch for life #ronaldo #fortuna pic.twitter.com/SzlaDoMfvQ

— Fortuna Köln (@fortuna_koeln) June 16, 2017