Δείτε το γκολ του άσου της Ρεάλ που έκανε χατ-τρικ για την La Roja...

Γρήγορο Στοίχημα στις Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Does it get any better than Asensio? Because I think it doesn't. pic.twitter.com/jPry0QOkdI

— Xav Salazar (@XavsFutbol) June 17, 2017