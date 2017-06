Κλοπ: Ένας... πανέξυπνα τρελός 50άρης! (vids)

Δεν γίνεται να μη συμπαθείς έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεται αρκετά καλά ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ψυχαγωγία και απόλαυση για τους οπαδούς.

Δεν μπορείς ν' αδιαφορήσεις γι' αυτό το διαφορετικό που αποπνέει, όταν όλοι οι υπόλοιποι «πνίγονται» και ζουν μέσα στο άγχος για την παρουσία τους στο υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο, εκείνος βρίσκει τρόπους και λόγους για να χαμογελάει και να βρίσκει άμεσα την ψυχραιμία του ακόμα και μετά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να «τσαλακωθεί» και ν' αφήσει τον πραγματικό του εαυτό να βγαίνει προς τα έξω, φανερώνοντας δημόσια ότι αυτό που κάνει το απολαμβάνει και με το παραπάνω και το ζει με πάθος που... ξεχειλίζει.

Γιατί αυτό συμβαίνει, όταν οι οπαδοί της Λίβερπουλ τον βλέπουν να γυρίζει προς το μέρος τους με μάτι που... γυαλίζει και να τους ξεσηκώνει, παίρνοντας δύναμη απλά και μόνο έπειτα από ένα δυνατό τάκλιν ενός παίκτη του σε αντίπαλο.

Γιατί αυτό θέλει να βλέπει από την ομάδα του. Τη μαχητικότητα που αργά ή γρήγορα, τις περισσότερες φορές θα φέρνει τη νίκη ως επιβράβευση.

«Θυμίσου πως ξεκίνησες, πως αντιμετώπιζες κάθε πρόκληση, μεγάλη ή πιο μικρή και πως προετοιμαζόσουν για να επιβληθείς και να νικήσεις ακόμα και τους πιο δυνατούς» ήταν το μήνυμα που έστελνε στον... μελλοντικό εαυτό του μέσω ενός εξαιρετικού βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό σε συνεργασία με χορηγό εταιρεία των «κόκκινων».

Ο κόσμος του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, τον έχει λατρέψει από την πρώτη στιγμή κι εκείνος, φρόντισε να πετύχει άμεσα το στόχο του. «Να καταφέρω να τους αλλάξω άποψη και από... αμφισβητίες, να τους κάνω να πιστέψουν σ' εμάς και την ομάδα» είχε δηλώσει στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου λίγο μετά την πρόσληψή του, πέρασε από αρκετά στάδια της... μάχης που έδινε για να πείσει ότι ήταν έτοιμος και ό,τι μπορούσε ν' ανταπεξέλθει στο μέγεθος της «αποστολής» που ανέλαβε.

Είδε τον κόσμο να φεύγει νωρίτερα από το γήπεδο σε ήττα από την Κρίσταλ Πάλας, είδε ν' απορούν όλοι μαζί του όταν έδωσε εντολή στους ποδοσφαιριστές του να κάνουν το γνωστό «Όλε» μπροστά στο Kop μετά από... ισοπαλία (2-2) με τη Γουέστ Μπρομ, όμως κάθε του κίνηση, κάθε του κουβέντα, είχε έναν απώτερο σκοπό.

Αρχικά την ένωση ομάδας και κόσμου που πλέον απολαμβάνουν ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο έπειτα από αρκετά χρόνια και αφετέρου, πέτυχε να καθρεφτίζεται η υγεία στην εμφάνιση της ομάδας στο γρασίδι και την άνευ προηγουμένου ατμόσφαιρα στο «Άνφιλντ».

Ο άνθρωπος αυτός δεν νοιάστηκε στιγμή για τα προσχήματα όταν η Λίβερπουλ πέρασε από το «Κάροου Ρόουντ» σε ένα ματς με αντίπαλο τη Νόριτς το οποίο ολοκληρώθηκε με το τρομερό 5-4 χάρη σε γκολ του Λαλάνα στις καθυστερήσεις. Έτρεξε, πανηγύρισε, έσπασε και τα γυαλιά του...

Ο άνθρωπος αυτός που όταν βρεθεί σε πολύ καλή διάθεση έπειτα από κάποιο παιχνίδι, ετοιμάζει και... εκσφενδονίζει τρομερές ατάκες συνοδευόμενες από εκφράσεις του προσώπου του και φυσικά... γελάει πρώτος με οτιδήποτε σχολιάσει γιατί έτσι έχει μάθει ν' αντιμετωπίζει τα πράγματα. Με το χαμόγελο, γιατί ο επαγγελματισμός και η πίεση του ανταγωνισμού πολλές φορές το εξαφανίζει.

Happy Birthday Jürgen. Klopp turned 50 today pic.twitter.com/7FSdomvLPc — LFCMostar (@LFCMostar) June 16, 2017

Είναι ο προπονητής που δεν διστάζει να γελάσει ακόμα και σε... γκάφα ενός ποδοσφαιριστή του, όπως έχει συμβεί σε σουτ του Λούκας Λέιβα που ήταν τόσο κακό, ώστε να ξεκαρδιστεί στον πάγκο ο Γερμανός τεχνικός και ο βοηθός του.

Στην πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ, οδήγησε την ομάδα στον μεγάλο τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ διεκδίκησε και το Λιγκ Καπ.

Έχασε και τους δύο τελικούς (έχοντας προηγουμένως προλάβει να γράψει ιστορία με την πρόκριση εις βάρος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρώτη συνάντηση των δύο συλλόγων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση), όμως φέτος οι «κόκκινοι» απέτυχαν να δείξουν ότι έμαθαν από τα περσινά. Βέβαια, έφτασαν στην πρώτη τετράδα της Πρέμιερ Λιγκ και ξεκινούν νέο ευρωπαϊκό ταξίδι από τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Κλοπ ξέρει ότι τα λύσει τα προβλήματα και να αφήσει πίσω φετινά παθήματα και την εικόνα αυτή που δεν ενέπνεε καμία εμπιστοσύνη προς τους οπαδούς, με τη Λίβερπουλ να είναι ικανή να διαλύσει τον αντίπαλό της αλλά και να κάνει στραβοπάτημα με την ίδια ευκολία.

Νοοτροπία, δεν θα αλλάξει. Κανείς, άλλωστε, δεν θέλει να τον δει να το κάνει. Είναι... one of a kind που θα έλεγαν και στην Αγγλία. Είναι ίσως ο special one της κόκκινης πλευράς του Μέρσεϊσαϊντ. Και όταν γίνεται special... comedy, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελες να κάνεις παρέα.

Τελευταίο παράδειγμα του... έξυπνα τρελού χαρακτήρα του, ο χορός με τους Ιθαγενείς στην Αυστραλία και η... μπηχτή για τη συμμετοχή των Κάραγκερ και ΜακΜάναμαν στα post-season φιλικά, αφού όπως δήλωσε, έδωσε χρόνο συμμετοχής και σε «σχολιαστές αγώνων...» φυσικά αστειευόμενος και με ύφος προς την κάμερα που δεν γίνεται να το δει κανείς και να μη γελάσει...

Γιούργκεν, μείνε όπως είσαι!