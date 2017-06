Όταν δεν σκοράρει, ο Ντρογκμπά... ρίχνει τάπες! (vid)

Ο Ιβοριανός θρύλος της Τσέλσι και νυν παίκτης – ιδιοκτήτης της Phoenix Rising στο United Soccer League, δεν άφησε τον συμπαίκτη του, Αμαντού Ντιά να χαρεί και του έκανε μεγαλοπρεπή τάπα σε μονό που έπαιξαν, αφήνοντας για λίγο τη μπάλα του ποδοσφαίρου.

Ο... παθών, ήταν εκείνος που έβγαλε την ασίστ στον Ντρογκμπά πριν από λίγες μέρες για να πετύχει εκείνος το πρώτο του γκολ στο USL.

When your boy @Amadou_iT11 who assisted you for your first @usl goal last week gets overconfident @NBA @NBA_Africa @NBAFRANCE @NBAUK pic.twitter.com/0yOKiv4SsN

— Didier Drogba (@didierdrogba) June 15, 2017