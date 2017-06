Η Τερέζα Μέι κάνει... κύμα! (vid)

«Εγώ μας έμπλεξα σε αυτό το χάλι και εγώ θα μας βγάλω από αυτό», είπε η Βρετανίδα πρωθυπουργός, αλλά πριν αρχίσει τις ενέργειες για το Brexit φρόντισε να βρεθεί στο φιλικό της Γαλλίας με την Αγγλία! Η Τερέζα Μέι μπήκε εύκολα στο ρυθμό του ματς και... τρέλανε τους επισημους συμμετέχοντας στο γνωστό «Κύμα».

BREAKING: Theresa May with the naughtiest thing she's ever done....a delayed Mexican Wave. ( itvfootball) pic.twitter.com/eGl6EH06bz

The Mexican wave is now the naughtiest thing that Theresa May has ever done...pic.twitter.com/jLsgVTL0d4

— BigSport (@BigSportGB) June 13, 2017