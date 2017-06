Γκολ στα 13'' η Βραζιλία κόντρα στην Αυστραλία (vid)

Φιλική αναμέτρηση, Γαλλία – Αγγλία, ώρα 22:00. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!

Ο Ντιέγκο Σόουζα είναι ο σκόρερ για τους Βραζιλιάνους, που λίγες μέρες νωρίτερα ηττήθηκαν 1-0 από την Αργεντινή.

Με διαγώνιο σουτ από δεξιά μέσα από την περιοχή, ο άσος της Ρεσίφε νίκησε τον Λάνγκερακ, στο παιχνίδι της Μελβούρνης.

Δείτε το γκολ:

Brazil scored after 13 seconds against Australia!

The Aussies had kicked off!

Diego Souza with the goalpic.twitter.com/UmRUvBLkAV

— 101 Great Goals (@101greatgoals) June 13, 2017