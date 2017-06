Βιρτουόζος και με τα... κιλά ο Ρονάλντο (vid)

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος επιθετικός και εκ των κορυφαίων στην ιστορία του ποδοσφαίρου, φόρεσε για πρώτη φορά έπειτα από το 2006, τη φανέλα της «βασίλισσας».

Όπως δήλωσε, του είχε λείψει πολύ η αίσθηση της συμμετοχής σε παιχνίδι στο «Μπερναμπέου» και φυσικά ο παλμός του κόσμου της Ρεάλ, την οποία έχει στην καρδιά του.

Αν και με αρκετά παραπανίσια κιλά, λόγω και του προβλήματος με τον θυροειδή που τον ταλαιπωρεί, το «φαινόμενο» έκανε μια κίνηση που θύμισε τον... βιρτουόζο αστέρα που απολάμβανε κάθε φίλαθλος πριν από αρκετά χρόνια...

Ronaldo played for Madrid for the first time since 2006. How wonderful to see his greatness at the Bernabéu again! pic.twitter.com/OWhzE71lTX

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) June 11, 2017