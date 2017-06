Σα Πίντο: «Τιμή μου που ήμουν στον Ατρόμητο»

Estou de partida para treinar outra equipa. Foi uma honra treinar o Atromitos. Tive uma equipa de jogadores empenhada e de adeptos que sempre me deram apoio e incentivo. O meu obrigado ao Clube e à direção. Faço votos para que continue a ter os bons desempenhos e resultados que orgulhem e satisfaçam os seus adeptos. Uma palavra de agradecimento ao povo grego, que sempre me acarinhou e manifestou grande simpatia e hospitalidade. Agora é tempo de abraçar um novo desafio profissional: vou treinar o Standard Liège. --- I'm leaving to manage another team. It was an honor to train Atromitos. I had a committed team of players and supporters who always gave me support and encouragement. My thanks to the Club and to the management. I hope you will continue to have the good performances and results that will make your fans proud and satisfied. A word of thanks to the Greek people, who have always cherished me and expressed great sympathy and hospitality. Now it's time to embrace a new professional challenge: i will manage Standard Liège.

A post shared by Ricardo Sá Pinto (@ricardomsapinto) on Jun 11, 2017 at 10:08am PDT