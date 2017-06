Γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του στο USL ο Ντρογκμπά (vid)

Άνοιξε λογαριασμό και με τους Phoenix Rising ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, καθώς στο ντεμπούτο του σκόραρε με μια κεφαλιά σήμα-κατατεθέν της κλάσης του.

Ο 39χρονος Ιβοριανός επιθετικός και συνιδιοκτήτης της αμερικάνικης ομάδας άνοιξε το σκορ στο 39' με μια κεφαλιά-δυναμίτη. Στο 76' έκλεψε την μπάλα κοντά στο κέντρο του γηπέδου και με μια ασίστ στον γνωστό μας Σον Ράιτ-Φίλιπς είχε συμμετοχή και στο 2ο νικητήριο γκολ της ομάδας του.

They don't call him the King for nothing! @didierdrogba gets his 1st #USL goal for @PHXRisingFC @SportsCenter #SCTop10 pic.twitter.com/AziLnzRYeJ

— USL (@USL) 11 June 2017